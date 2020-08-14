Анкара, , 13:00 — REGNUM В настоящее время в Турции нет обсерваторов для обеспечения карантина заразившимся коронавирусной инфекцией туристам. Поэтому если прибывшему в страну на отдых иностранному гражданину в течение периода его пребывания в Турции будет поставлен диагноз COVID-19 и он не будет нуждаться в госпитализации, ему обеспечат проживание в месте размещения в течение оговоренного срока и на условиях их договора размещения. Такие разъяснения в связи с многочисленными вопросами, поступающими от граждан РФ, дали в посольстве России в Анкаре.

Туристы у бассейна в Турции Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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В дипмисси напомнили, что у всех прибывающих в Турцию туристов при въезде в страну будет измеряться температура. Путешественникам с повышенной температурой и другими симптомы заболевания COVID-19, будет проведён бесплатный тест ПЦР.

«При положительном результате теста гость будет доставлен в больницу. Решение о необходимости госпитализации или её отсутствии будут принимать врачи», — добавили в диппредставительсте.

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«Если для лечения не понадобится нахождение в стационаре, больной со своими близкими будет размещён в отдельном блоке для изоляции в гостинице, которую он зарезервировал», — говорится в коммюнике.

Как сообщало ИА REGNUM, на отдых в Турцию, по данным АТОР, за первые три дня с начала запуска чартеров (10−13 августа) прилетели более 63 тыс. российских туристов, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР). Спрос на отдых в Турции в августе оказался сопоставим с показателями 2019 года.

Добавим, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Турции остаётся напряжённой. Так, как минимум за последнюю неделю в стране ежедневно выявляют свыше 1 тыс. новых случаев инфицирования SARS-CoV-2.

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