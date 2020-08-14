Уфа, , 12:56 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за почвенной засухи и гибели посевов сельскохозяйственных культур введен в некоторых районах Башкирии. Соответствующее распоряжение главы республики Радия Хабирова опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 по 20 августа режим чрезвычайной ситуации введен в Кармаскалинском, Стерлибашевском, Гафурийском, Зианчуринском, Абзелиловском, Бурзянском, Зилаирскоом, Ишимбайском, Курачинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Салаватском, Баймакском и Учалинском районах, а также городе Кумертау. В этих районах устанавливается региональный уровень реагирования.

При этом республиканскому министерству сельского хозяйства поручено подготовить и предоставить документы в Министерство сельского хозяйства РФ на возмещение убытков от гибели сельскохозяйственных культур. А руководству муниципальных образований поручено принять меры к уменьшению последствий засухи и суховеев.

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