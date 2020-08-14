Саратов, , 14:21 — REGNUM По информации министерства здравоохранения Саратовской области на 14 августа, число погибших после заражения коронавирусной инфекцией достигло 65 человек.

За последние сутки скончался еще один инфицированный житель региона. Им стал 60-летний мужчина, который поступил в больницу в тяжелом состоянии. У пациента во время обследования выявили двустороннюю пневмонию. Больного решено было подключить к аппарату искусственной вентиляции легких после интубации трахеи. Мужчина провел на ИВЛ около суток, но его состояние ухудшали сопутствующие заболевания — артериальная гипертензия и сахарный диабет 2-го типа. Проводимое лечение не увенчалось успехом, мужчина скончался.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по информации на 14 августа наличие коронавируса подтверждено у 10 727 человек, выздоровели с начала пандемии 6695 человек, за сутки — 81 пациент.

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