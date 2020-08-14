Москва, 14 августа 2020, 12:47 — REGNUM Отменяя бесплатные уведомления о переводах вслед за введением комиссии на переводы свыше 50 тыс. рублей, Сбербанк пытается найти дополнительные возможности получения прибыли, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя отмену услуги Сбербанка.
Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк отключил бесплатное оповещение о входящих денежных переводах между банковскими картами.
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