Москва, , 12:47 — REGNUM Отменяя бесплатные уведомления о переводах вслед за введением комиссии на переводы свыше 50 тыс. рублей, Сбербанк пытается найти дополнительные возможности получения прибыли, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя отмену услуги Сбербанка.

«А получить прибыль Сбербанк собирается от обслуживания своих клиентов с целью возмещения убытков, возникших вследствие пандемии коронавируса и самоизоляции граждан.

Более того, финансовые институты прекрасно понимают, что осень предстоит сложной в экономическом плане, а значит, важно найти различного рода варианты пополнения своих резервов.

В ближайшем будущем возможно предоставление новых платных услуг Сбербанком и отказ от бесплатных, а также и повышение тарифов по существующим платным услугам», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк отключил бесплатное оповещение о входящих денежных переводах между банковскими картами.

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