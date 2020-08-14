Севастополь, , 12:42 — REGNUM Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Севастополе за прошедшие сутки, сообщили в пресс-службе правительства города 14 августа.

«По состоянию на утро 14 августа зарегистрированы семь новых случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие — жители Севастополя. Каждый из них был в контактной группе по ранее заболевшему родственнику. Один человек выписан после выздоровления», — сообщили в пресс-службе.

За весь период пандемии в городе-герое положительные тесты на коронавирус подтвердились у 408 человек, 326 из них уже выздоровели, скончались 12 пациентов. Лечение в стационарах продолжают 56 пациентов с коронавирусом, под наблюдением в больницах находятся ещё 304 человека.