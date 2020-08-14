Кано, Нигерия, , 12:46 — REGNUM Шариатский суд в городе Кано на севере Нигерии приговорил пожилого мужчину к смертной казни за изнасилование 12-летней девочки. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление представителя Верховного шариатского суда.

В соответствии с заявлением, суд признал 61-летнего мужчину виновным в изнасиловании девочки на окраине деревни Фарса в 2019 году. Он имеет право обжаловать решение суда в течение 30 дней.

Это уже второй такой приговор, вынесенный судами за неделю в городе Кано. В понедельник, 10 августа, местный певец был приговорен к смертной казни за богохульство в адрес пророка Мухаммеда в текстах своих песен.

В последние недели по всей Нигерии растет общественный резонанс и проходят акции протеста в связи с ростом числа случаев изнасилования. Как отмечают репортеры, в Нигерии женатым мужчинам редко выносят обвинительные приговоры по делам об изнасиловании.