Чита, , 12:34 — REGNUM В медицинских учреждениях Забайкальского края введена система предварительной записи. Это сделано для того, чтобы избежать скопления пациентов и соблюсти все требования по предупреждению распространения коронавируса.

«Первая запись по телефону. Телефоны call-центров регистратур находятся на сайтах любого учреждения здравоохранения. Любого. Записать себя на приём к специалисту можно по телефону, — рассказала изданию «Вести — Чита» министр здравоохранения края Анна Шангина. — Второй способ — это через портал Госуслуг. Мы с вами все знаем, что в нашем личном кабинете на портале Госуслуг имеется возможность электронной записи. И третий вариант, самый традиционный, когда человек приходит в регистратуру и говорит: «Запишите меня». Уточняется, что на руки пациентам выдаётся талон с указанными датой и временем приёма, номером кабинета и именем специалиста.