Красноярск, , 12:31 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц администрации города Красноярска (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 14 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Дело возбуждено по результатам рассмотрения материалов, поступивших из прокуратуры.

По предварительной версии следствия, с 2015 года по июнь 2020 года пока неустановленные сотрудники администрации Красноярска ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности. А именно: выдали застройщику разрешение на ввод жилого многоквартирного дома по адресу 2-я Огородная, 22 «а» в эксплуатацию при наличии несоответствий объекта проектно-строительной документации. Также не было принято своевременных мер по устранению аварийной ситуации, которая возникла на придомовой территории с 2018 года.

Расследование продолжается.

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