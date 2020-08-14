Энгельс, Саратовская область, , 14:20 — REGNUM Прокуратура организовала проверку после жалоб жителей многоквартирного дома №187 корпус №1 в городе Энгельс по улице Студенческой из-за отсутствия горячего водоснабжения в течение двух месяцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Во время проверки выяснилось, что дом не находится под руководством управляющей компании, а закреплен на праве оперативного управления за МКУ «Энгельсская недвижимость». Учредителем является комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района. Отсутствие горячей воды объяснили тем, что «Энгельсская недвижимость» не заключила договор с теплоснабжающей организацией из-за отсутствия бюджетных средств, так как ранее поставленная горячая вода не оплачивалась.

Прокуратура внесла в адрес руководителя комитета ЖКХ представление об устранении выявленных нарушений. По акту прокурорской проверки приняты меры к заключению договора с теплоснабжающей организацией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жители села Хоперское Саратовской области обратились в прокуратуру города Балашова по поводу восстановления водоснабжения.

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