Махачкала, , 12:30 — REGNUM В Дагестане в новом учебном году откроют свои двери сразу девять новых школ. За парты в них сядут 2294 ученика, сообщили 14 августа в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Больше всего учебных заведений откроется в Хасавюртовском районе: на 300 мест каждая в селах Теречное и Кандараул и на 120 мест в селе Акбулатюрт. В Хунзанском районе две школы по 100 мест будут открыты в селах Шотода и Тлайлух, в Каякентском районе сразу 420 мест создано в новой школе селения Новые Викри.

Помимо этого, 150 школьников с 1 сентября сможет принимать новая школа в селении Касумкент Сулейман-Стальского района и 200 — в селе Миатли Кизилюртовского района. А в столице республики откроют пристройку на 604 ученических места к школе № 26.

По данным минобра, всего до конца 2020 года в Дагестане будут введены в эксплуатацию 33 школы на 9074 места и 58 детских садов.