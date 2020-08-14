Москва, , 12:25 — REGNUM Регистрация российской вакцины от коронавируса — это чрезвычайно важное событие и для России, и не исключено, что это событие международного масштаба. Потому что это реальная вакцина, которая сейчас находится фактически на пороге масштабного применения, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

«Российская вакцина показала свою эффективность и безопасность в рамках двух фаз исследований. Она зарегистрирована, что возможно по законодательству Российской Федерации. Сейчас начнется уже масштабное исследование, где будут получены более детальные данные на более большом массиве людей.

Значимость этой вакцины, я бы подчеркнул, не только с позиции влияния на заболеваемость коронавирусной инфекцией и смертность, непосредственно связанную с этой инфекцией, но и с сердечно-сосудистой смертностью, а также со смертностью от других хронических заболеваний, таких как, например, сахарный диабет.

Это очень важно, поскольку мы уже имеем доказанные факты, что коронавирусная инфекция в первую очередь является тяжелым, летальным фактором риска для лиц не только очень пожилых, но и для людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, особенно клинически выраженные.

В этих случая коронавиррусная инфекция проявляется гораздо ярче на фоне ослабленных защитных сил организма, ослабленной геодинамике, более тяжело протекает сама пневмония, респираторный дистресс-синдром.

Внутри этой смертности, которую врачи числят как коронавирусную инфекцию, очень много смертей, которые были ускорены за счет сердечно-сосудистой и эндокринологической патологии, включая сахарный диабет и ожирение.

Поэтому чем быстрее будет массово применяться эта вакцина, тем лучше. При этом очень важно, чтобы вакцинация населения от коронавируса проходила параллельно с вакцинацией против гриппа. Причем в этом случае возможно два возможных положительных эффекта.

Ретроспективный анализ сейчас показывает, что у тех пациентов, которые были вакцинированы против гриппа, летальность от коронавирусной инфекции меньше, чем у тех, кто не делал прививки от гриппа.

Безусловно, вакцинация против гриппа — это очень значимый фактор регулирования смертности в осенне-зимний период от сердечно-сосудистых заболеваний. В 2019—2020 гг., особенно в I квартале 2020 года, отмечено снижение смертности во всех субъектах РФ от сердечно-сосудистых заболеваний, потому что не было эпидемии гриппа.

А эпидемии гриппа в значительной степени не было именно в связи с массовой вакцинацией населения России от гриппа. Поэтому я настоятельно рекомендую всем гражданам делать прививки от гриппа

Хочу отметить, что вакцина от гриппа и вакцина от коронавируса — это две разные вакцины. Я не иммунолог и не инфекционист, поэтому мне трудно сказать, с каким интервалом их надо будет делать. Думаю, что предположительно это интервал порядка 2−4 недель.

Подчеркну, что прививки и от гриппа, и от коронавируса нужно обязательно делать — это две разные болезни, два самостоятельных фактора, сильно влияющих на заболевание и смертность, для лиц имеющих сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания органов дыхания, эндокринные заболевания и для пожилых людей.

Да, есть наезды на российскую вакцину от коронавируса из-за рубежа, но это нормальные конкурентные отношения. Они есть везде и в клинической практике, и в науке, и в экономике, и в политике.

То, что касается наших внутренних различных точек зрения на вакцину от коронавируса, то здесь можно сказать, что любое действие всегда имеет противодействие, иногда это противодействие разумное, иногда эмоциональное, а иногда вообще и неосознанное. На отрицательную реакцию не стоит обращать внимания», — высказал свое мнение главный внештатный кардиолог Минздрава РФ.

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