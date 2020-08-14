Тбилиси, , 12:23 — REGNUM Ухудшение эпидемиологической обстановки в Грузии не настолько серьезное, чтобы паниковать. С таким обращением, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 14 августа обратился через журналистов к населению глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Он сообщил, что очаг распространения коронавируса в муниципалитете Местии локализован. Также контролируется ситуация в Казбегском муниципалитете, где SARS-CoV-2 выявили у нескольких пограничников.

«Подчеркиваю, что эпидемическая ситуация в стране управляема. Эти случаи не являются основанием для паники», — сказал Гамкрелидзе.

Он сообщил, что в Местии взяли на исследование на коронавирус 2800 образцов, а в Казбеги — 350. Глава центра также призвал всех, у кого проявляются симптомы заболевания, обращаться к врачам.

Напомним, с 10 августа в ряде населенных пунктов в муниципалитете Местии был введен карантин. В Казбеги не стали вводить дополнительные ограничения.

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