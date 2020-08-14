Ставрополь, , 12:20 — REGNUM Несмотря на определенные трудности в организации и проведении XI Северо-Кавказского молодежного форума «Машук», вызванные пандемией коронавиурса, уже сегодня организаторы говорят о рекордном числе участников. В четырех сменах «Машука», три из которых проходят в онлайн-режиме, примут участие около 4000 участников — это самый большой показатель за всю историю форума.

При этом 888 из них проживают за пределами Северо-Кавказского федерального округа, сообщили 14 августа в пресс-центре мероприятия. Эти участники являются представителями 73 субъектов РФ. Показатели численности позволяют организаторам форума говорить о том, что «Машук» стал самым масштабным молодежным форумом страны.

Что касается участников с Северного Кавказа, то, по традиции, большая часть форумчан — представители Ставрополья. Их в 2020 году 750 человек. Дагестан представляют 560 участников, Кабардино-Балкарию — 300, Карачаево-Черкесию — 290, Северную Осетию, Чечню и Ингушетию — по 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодный молодежный форум «Машук» стартовал 10 августа. Он проходит в четыре смены. Последняя будет очной и состоится в сентябре у подножия горы Машук в Пятигорске.