Приштина, , 12:28 — REGNUM Бывший министр здравоохранения самопровозглашенного Косово этнический серб Нуман Балич 12 сентября был арестован по обвинению в домогательстве к 23-летней девушке, якобы предпринятом на рабочем месте. Балич работает врачом в госпитале Печ на северо-западе Косово, девушка проходила практику в этом же госпитале.

Новость для албанского новостного агентства Telegrafi подтвердил пресс-секретарь первичной прокуратуры Печа Шкодран Никчи.

После дачи показаний Балич будет находится в камере предварительного задержания 48 часов. По словам девушки, Балич с августа 2018 года регулярно отправлял ей непристойные сообщения на телефон и письма.

После того, как история была предана огласке, руководство госпиталя временно отстранило доктора от исполнения служебных обязанностей.

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