Кемерово, , 12:16 — REGNUM Ленинский районный суд Кемерова оштрафовал ректора Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщается на сайте суда.

Судом установлено, что в период с 22 июня по 4 июля 2020 года в помещениях КемГМУ очно проводилась государственная итоговая аттестация обучающихся по основным образовательным программам. Прокуратурой города была проведена проверка соблюдения вузом противоэпидемических требований. Были выявлены следующие нарушения, зафиксированные камерами внутреннего наблюдения учреждения: на проходной отсутствовала разметка социальной дистанции; не был обеспечен контроль температуры тела; отсутствовали антисептики; охранники были без масок; на первом этаже в аудитории и в холле и на втором этаже в холле было выявлено большое скопление студентов, без ограничения контактов, соблюдения социальной дистанции и обязанного нахождения в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.

Ректор вуза был оштрафован на 50 тысяч рублей. Уточняется, что при назначении административного наказания суд учёл признание вины, добровольное устранение выявленных нарушений, отсутствие негативных последствий, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.