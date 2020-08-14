Балашиха, Московская область, , 12:22 — REGNUM В подмосковной Балашихе будет произведено плановое отключение электроэнергии. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Отключение электричества будет произведено на объектах, обслуживаемых отделением АО «Мособлэнерго» в период с 17 по 21 августа. Технические работы проведут для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ 17 и 18 августа электричество будет отсутствовать с 9:00 до 17:00 в многоквартирных домах на улице Победы, 14, 16, 18. 18 августа также отключат электричество в домах микрорайона Купавна по улицам Макарова, 1 (поликлиника), 2−7; Нахимова, 14; Морская, 5, 10, 3, а также на ВЗУ №15.

С 9.00 до 17.00 19 августа без электричества останутся многоквартирные дома на улицах Первомайская, 14, 16 и Евстафьева, 9. На следующий день, 20 августа электричество будет отсутствовать с 9:00 до 17:00 в дивизии имени Дзержинского, а 21 августа с 9:00 до 17:00 — на проспекте Ленина, 20 и 30.

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