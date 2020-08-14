Душанбе, , 12:14 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на территории Таджикистана в 102 километрах от Душанбе. Это следует из данных Единой геофизической службы российской академии наук.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 43 километрах от Муминабада и 33 километрах от Обигарма. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

В республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана сообщили, что во многих населенных пунктах республики ощутили подземные толчки силой два балла.

Читайте также: В Танзании произошло землетрясение