Москва, , 12:12 — REGNUM Чаще всего в июле москвичи вызывали такси к деловому центру «Москва-Сити», в центр города и на Белорусский вокзал. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

При этом первенство среди мест начала поездки оказалось у Таганской площади. Конечной точкой маршрута чаще других оказывался аэропорт «Шереметьево».

Также по данным столичного дептранса, цены на поездки снижаются. Средняя цена проезда в 2020 году оказалась на 7% ниже, чем в 2019 году.

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