Абакан, , 12:06 — REGNUM Образовательные организации Хакасии 1 сентября планируют открыть свои двери для 72 198 школьников. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве образования и науки, перед началом учебного года в школах проведут уборку и дезинфекцию помещений.

«Занятия в школах будут проходить в привычном формате, изменения коснутся только технической стороны», — говорится в сообщении министерства.

В настоящее время проходит заключительный этап приемки образовательных организаций. Всего в Хакасии в новом учебном году будут работать 177 муниципальных и государственных общеобразовательных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 августа в Хакасии коронавирус выявлен у 3107 человек.

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