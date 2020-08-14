Екатеринбург, , 12:10 — REGNUM Клиника «Хеликс» выявила вирус SARS-CoV-2 у 10,07% жителей Свердловской области, обратившихся к ней за тестированием. Об этом сообщили в пресс-службе частной клиники.

В свердловских лабораториях прошли тестирование 104 тыс. человек. Вирус выявили у 10,5 тыс. протестированных. Тестирование проходили люди, у которых не было симптомов ОРВИ.

Также в «Хеликсе» протестировали на антитела lgG к коронавирусу 18 тыс. жителей, антитела нашлись у 12,64% из них.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным оперштаба Свердловской области на 13 августа 2020 года, вирус SARS-CoV-2 был выявлен у 2,24% протестированных жителей.

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