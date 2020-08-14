Скопье, , 12:09 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 13 августа сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1848 человек был выявлен 141 носитель коронавируса. Ещё 175 пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает македонское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 12 357 случаев заражения, 532 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались двое пациентов. 8662 пациента уже здоровы. Лечение проходят 3163 человека.

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Вторая волна эпидемии в Македонии, по всей видимости, идет на спад, однако в ожидании осенней волны эпидемии власти готовят открытие 16 коронавирусных госпиталей. Страна по-прежнему занимает первое место в регионе Западные Балканы по смертности среди пациентов с COVID-19, однако это печальное первенство от нее достаточно скоро перейдет к Косово

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