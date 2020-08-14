Кызыл, 14 августа 2020, 12:05 — REGNUM В Туве спасатели предупредили об ухудшении погоды 15 августа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, в течение суток местами по региону ожидаются грозы.
Порывы юго-западного ветра будут достигать 15−18 метров в секунду. Ночью и утром местами ожидаются туман, днем местами сильные дожди и град.
Напомним, в ряде районов соседней Иркутской области на днях придут первые заморозки. Температура 15, а также 16−17 августа местами опустится до — 2 градусов.
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