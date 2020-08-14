Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки госпитализация потребовалась 35 пациентам с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 14 августа.

Так, в настоящее время в стационарах проходят лечение 1 тыс. 35 пациентов (днём ранее этот показатель составлял 1 тыс. человек). При этом в тяжелом состоянии по-прежнему находятся 50 человек. Коечный фонд заполнен на 49,1%.

Наряду с этим под медицинским наблюдением на самоизоляции находятся 7 тыс. 241 человек. За весь период пандемии на Дону выздоровели 12 тыс. 117 человек, в том числе за последние сутки — 115.