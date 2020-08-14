Москва, , 12:03 — REGNUM Прокуратура выяснит обстоятельства получения побоев фигурантом дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Андреем Кареповым. Материалы дела в надзорное ведомство из-за выявленных у подозреваемого признаков телесных повреждений в надзорное ведомство направила Федеральная служба исполнения наказаний.

Читайте также: Деловые партнёры и безработный дали показания против губернатора Фургала

Уточняется, что признаки телесных повреждений у обвиняемого Карепова А. были выявлены 13 августа по прибытии в следственный изолятор.

«В связи с чем в установленном порядке были составлены необходимые документы и направлены в прокуратуру», — приводит ТАСС слова представителя ФСИН.

В ведомстве подчеркнули, что физическая сила и специальные средства к обвиняемому в СИЗО «Лефортово» не применялись. Сам Карепов утверждает, что его избили не сотрудники следственного изолятора, а конвоиры.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший губернатор Хабаровского края Серегй Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву. Его обвинили в организации убийств и покушению на убийство предпринимателей на Дальнем Востоке.

Фигурантами по делу также проходят бывший депутат Законодательной краевой думы, директор компании «Дальпромснаб» Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта «Менделеево» в Южно-Курильске Марат Кадыров, гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей и безработныйАндрей Карепов. Все они уже дали показания против Фургала.