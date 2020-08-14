Астрахань, , 12:03 — REGNUM В Астраханской области 14 августа подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 5115 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 629 человек.

Выздоровели 5714 человек, в том числе 4209 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 56 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2754 человека, 14 тыс. 137 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции поднялся до 1,12.

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