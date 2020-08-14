Орел, , 12:01 — REGNUM Проверка выявила нарушения в Богдановском доме-интернате для престарелых, где была зафиксирована вспышка заражения коронавирусом. Об этом заявила 14 августа первый заместитель председателя правительства Орловской области Валентина Нордстрем, комментарий опубликовал региональный оперативный штаб.

«Промежуточные итоги ведомственной проверки показали, что руководством и сотрудниками учреждения не в полной мере соблюдались правила санитарно-эпидемиологической безопасности, имели место факты нарушения закрытого режима работы. По завершению проверки будет рассмотрен вопрос о привлечении должностных лиц учреждения к дисциплинарной ответственности. Окончательные итоги станут известны после завершения проверки Роспотребнадзора», — уточнила чиновница.

Она также сообщила, что резкий рост суточного числа заразившихся коронавирусом в регионе за последние сутки был связан исключительно с очагом в Богдановском доме-интернате, и в настоящее время ситуация стабилизировалась.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа была выявлена вспышка заражения коронавирусом среди сотрудников и постояльцев Богдановского дома-интерната для пожилых в Орловской области. Сообщалось о 90 выявленных носителях коронавируса.