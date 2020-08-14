Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM Обсуждение проекта расширения дороги на юге Петербурга завело власти и жителей в тупик: петербуржцы не уверены, что им нужно расширение ценой гектара парка, а чиновники предлагают вместо поиска компромисса «пожить в говне» либо соглашаться на предложенный вариант.

Речь идет о двухполосном Южном шоссе в Купчино, которое примыкает к ЖК «София» и парку Интернационалистов, за сохранение которого в имеющихся границах местные жители активно митинговали и добились изгнания отсюда проекта торгового центра.

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Власти утверждают, что шоссе необходимо сделать четырехполосным, так как это магистральная дорога районного значения. Глава МО №72 Павел Швец, который присутствовал на обсуждении проекта в Центре транспортного планирования, заявил корреспонденту ИА REGNUM, что не увидел подтверждения необходимости расширить трассу в проекте нового Генплана, как и в модели увеличения трафика.

Местные жители, судя по его словам и локальным группам «ВКонтакте», не хотят расширения трассы, так как это приводит лишь к большей загрузке. Сейчас трафик на шоссе крайне разреженный. Рядом есть станция метро «Проспект Славы», куда многие ходят пешком. Однако дорога плохо благоустроена. «Жители хотят лишь тротуар до Софийской, освещение и заасфальтированные обочины», — пояснил Швец.

Действительно, таких банальных признаков благоустройства у давно сданного ЖК не наблюдается, кое-где приходится месить грязь, особенно в межсезонье. Кроме того, жители категорически против вырубки деревьев вдоль обочины, а именно они пойдут под топор в случае расширения дорожного полотна на территорию парка.

Однако, судя по реакции главы ЦПИ Рубена Тертеряна, граждане либо должны согласиться на четыре полосы, либо не увидят никакого благоустройства вообще — ни ливневок, ни тротуаров. Запись его выступления появилась в соцсети «ВКонтакте».

»В моем понимании, для КРТИ нечего больше решать и работать. Они должны работать в соответствии со своими полномочиями и двигаться дальше с этим проектом. <…> Мы предложим выйти на общественные слушания, и что, жители точно скажут, что они против, а мы не сможем это спроектировать и построить — мы откажемся, скажем: «Ну и всё». Подождем, пока они поживут в говне, извините за выражение, и станут более нормальными людьми. Потому что они живут там в убожестве в этом», — заявил Тертерян.

Местные жители принялись бурно обсуждать сложившуюся ситуацию в социальных сетях. По словам Швеца, появление остановок и общественного транспорта на Южном шоссе — принципиальная позиция Смольного. «Совместно дорабатывать их вариант дальше они отказываются», — отмечает депутат.

Наиболее смехотворным ему показался аргумент в пользу расширения дороги, заключающийся в том, что в ЖК «София» якобы пока слишком мало людей — прописано всего 5 тыс. человек, поэтому им хватает двух полос, а комплекс рассчитан на 13 тыс. жителей, и именно столько появится к 2024 году.

«Аргумент, что они уже там живут, просто не прописаны, не был услышан», — заявил Швец.

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Его слова подтвердили местные жители. Многие признались в том, что живут в «Софии» целыми семьями без прописки. Методику подобным образом измерять число жителей они назвали устаревшей.

«София» заселена практически полностью. Количество людей и машин стабильно. Пробки больше не станут», — утверждает местный житель Михаил Б.

«Численность ЖК «София» — как минимум 10−12 тысяч. То, что они руководствуются 5 тысячами прописавшихся, — это бред», — вторит ему петербурженка Илона Э.

Обитателю Купчино Сергею Д. кажется возмутительным отказ строить ливневку и нормальные пешеходные переходы без расширения дороги до четырех полос.

«Ну да, конечно, просто доделать существующий тротуар, а со стороны парка он не нужен вообще, уже не вариант. А ливневка должна быть проложена именно под деревьями, а не под самой дорогой. Про нормальные пешеходные переходы вообще умора, конечно, переходить четырехполоску безопаснее двух. Что они курят? Такое ощущение, что проще самим скинуться на замену асфальта и доделку тротуара и сделать втихаря, как въезд в Кудрово за ночь сделали», — пишет он.

Жители также против расширения, так как это подведет дорогу вплотную к их окнам. В проекте даже предусмотрена замена окон петербуржцам, чтобы минимизировать негативный эффект.

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