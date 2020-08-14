Тирана, , 12:02 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании в четверг, 13 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 625 человек в стране было выявлено 154 носителя коронавируса. Уже второй день подряд выявляемое число заразившихся становится самым высоким суточным показателем за всю историю наблюдений. При этом ещё 64 человека были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным министерства, всего в Албании был выявлен 6971 случай заражения коронавирусом. 3616 человек уже излечились от COVID-19. 213 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли пятеро пациентов.

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По официальным данным, лечение в стране проходят 3142 человека. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану, Дуррес, Шкодру, Леж, Влёру и Фиер. Сильнее всего затронуты коронавирусом лица в возрасте от 55 до 64 лет, на втором месте лица в возрасте от 25 до 34 лет.

По официальным данным, в двух госпиталях на стационарном лечении находятся 114 пациентов с COVID-19, 19 из них проходят интенсивную терапию и четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Однако врач Марьета Дервиши из госпиталя Шефчет Ндрочи заявила, что только в их госпитале лечение проходят примерно 210 человек, что означает, что на самом деле в албанских госпиталях лежат свыше 300 пациентов с COVID-19.

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