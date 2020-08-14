Новосибирск, , 11:56 — REGNUM В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило появилось первое потомство ржаво-рыжих кошек. Эти кошки содержатся в новосибирском зверинце с 2019 года и больше ни в одном российском зоопарке вид не представлен, рассказали ИА REGNUM в самом зоопарке.

Котята ржаво-рыжих кошек Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило

«И вот 28 июня этого года у них родились первые малыши. Их двое. Самка показывает себя хорошей мамой. Первые недели мы семейство не беспокоили и первый ветеринарный осмотр провели, когда котята подросли, — рассказали сотрудники зверинца. — Сейчас им уже полтора месяца».

Ржаво-рыжие кошки — одни из самых маленьких кошек в мире. Они довольно сложны в содержании, пугливы. Живут в Индии и Шри-Ланке. Вид находится под угрозой исчезновения. В новосибирском зоопарке сейчас живут две пары этих кошек.