Курск, , 11:56 — REGNUM В Курской области 14 августа зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 6605 положительных тестов. Под медицинским наблюдением находятся 1097 пациентов. 848 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков. 12 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Выписаны после выздоровления был 5461 пациент, в том числе 55 — за последние сутки. Скончался 51 человек.