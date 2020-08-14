Москва, , 11:58 — REGNUM Территория Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) будет обеспечена различными системами контроля и видеонаблюдения, которые помогут избежать аварий на дорогах. Об этом сообщается на официальном портале комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, данные меры помогут до двух раз сократить количество ДТП в Новой Москве. Помимо этого, на территории ТиНАО планируется построить 12 пожарных депо до 2022 года и создать ситуационный центр управления дорожным движением, сотрудники которого будут регулировать транспортные потоки

«Мы сделаем всё возможное, чтобы и с ростом населения округов дороги были свободны от пробок», — пообещал Жидкин.

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