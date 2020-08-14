Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Аарон Гринберг, руководитель отдела маркетинга в Xbox, заявил, что Wastelands 3 будет «намного больше, чем все ожидали». Об этом он рассказал 13 августа на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/aarongreenberg/status/1293957320435613696

Информация о размере игры поступила от Брайана Фарго — продюсера Wastelands 3 из студии inXile Entertainment. Он отметил, что разработчики крайне довольны получившимся проектом.

Напомним, релиз Wastelands 3 состоится 28 августа 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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