Нур-Султан, , 11:51 — REGNUM Около половины всех пациентов с тяжелой формой COVID-19 в Алма-Ате занимались самолечением. Об этом 14 августа заявил руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров на брифинге.

По его словам, после введения карантина в Казахстане число пациентов с тяжелой формой заболевания уменьшилось вдвое, до 227 человек. Надыров добавил, что за последние 15 дней уровень заболеваемости уменьшился в семь раз.

Отметим, по состоянию на 14 августа в Казахстане выявили 104 848 случаев заражения коронавирусом, в том числе 13 742 — в Алма-Ате. Выздоровели 78 633 человека, в Алма-Ате — 9947, скончались — 1269, в Алма-Ате — 195.

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