Магас, , 11:50 — REGNUM Жителя Ингушетии Адама Дидигова признали виновным в участии в террористической организации и совершении преступлений против сотрудников органов власти. В ходе судебного заседания было доказано, что при его участии было совершено нападение на полицейских, в результате которого погибли трое из них, сообщили 14 августа в пресс-службе СКР.

Как установлено в ходе следствия и доказано в суде, Дидигов в 2011 году добровольно вступил в состав преступного сообщества «Вилайят Галгайче» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которой руководили террористы Доку Умаров и Али Тазиев. В составе банды он совершил вооруженное нападение на сотрудников УГИБДД МВД России по Республике Ингушетия. Трое полицейских погибли, еще один получил ранения.

За участие в этом преступлении и в преступном сообществе, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохраны по приговору суда его лишили свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Как рассказали в СКР, с 2011 года за совершение террористических преступлений были приговорены к срокам от семи лет до пожизненного лишения свободы свыше 19 членов бандгруппы. Еще 12-ти удалось избежать наказания в связи с их смертью. Троих в настоящее время привлекают к ответственности, а восемь членов банды объявлены в федеральный и международный розыски.