Приштина, , 11:51 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 13 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 491 образца в крае было выявлено 193 носителя коронавируса. Ещё 205 пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 10 988 случаев заражения коронавирусом. 373 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них восемь — за последние сутки. За последние две недели смертность от COVID-19 в Косово существенно возросла — за день умирает по 10−15 человек, что является крайне тревожным знаком, несмотря на начавшееся впервые за два месяца снижение числа активных случаев заражения. 6616 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 3999 человек.

С начала эпидемии заразились коронавирусом более тысячи косовских медиков. Пятеро из них скончались.

Высокое число выявляемых носителей (ежедневно свыше 50% среди прошедших тестирование — сравните с показателями в Северной Македонии) при сравнительно низком уровне тестирования говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в Косово крайне тяжела.

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Ранее премьер-министр Косово Авдулла Хоти открыто заявил, что система здравоохранения уже не справляется с нагрузкой. По мнению инфектологов, реальное количество заразившихся в Косово в разы превосходит официальные 11 тысяч. Эпидемия поставила Косово на грань гуманитарной катастрофы. Тем временем албанцы из Сербии также рассчитывают на помощь косовской системы здравоохранения.

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