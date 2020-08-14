Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Создатели «симулятора закусочной» Cook, Serve, Delicious! 3?! объявили о скором выходе своего проекта из «раннего доступа» Steam. Об этом они сообщили 13 августа на официальной странице проекта в сервисе.

Официальный релиз Cook, Serve, Delicious! 3?! состоится в октябре 2020 года. Помимо выхода в Steam, игра также будет доступна на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Напомним, в Cook, Serve, Delicious! 3?! игроки становятся владельцами собственной закусочной на колёсах. Для победы им предстоит совершить путешествие по Америке будущего и победить всех в кулинарном турнире.

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