Анадырь, , 11:50 — REGNUM Действие противоэпидемиологических мер безопасности, которые введены на территории Чукотского автономного округа, продлено до 31 августа текущего года. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Роман Копин, сообщает 14 августа пресс-служба правительства региона.

«В Чукотском автономном округе до 31 августа включительно продлена часть противоэпидемических мер, введённых из-за коронавируса», — говорится в сообщении и уточняется, что глава региона подписал соответствующее сообщение.

Также указывается, что подписанный документ вступает в силу с 17 августа и что деятельность ночных клубов, развлекательных центров и досуговых заведений в регионе продолжает быть приостановленной ещё на двухнедельный срок.

Кроме этого, отмечается, что жители региона также должны соблюдать безопасную дистанцию и режим ношения защитных масок в общественных местах, а граждане старше 65 лет — по возможности не покидать свои дома.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 августа глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что жителям Чукотки необходимо обеспечить приемлемые тарифы на электроэнергию.