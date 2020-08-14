Новосибирск, , 11:45 — REGNUM В Новосибирске в 2020 году внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«На сертификат дополнительного образования имеет право любой ребенок от 5 до 18 лет. Дети от 14 и старше могут самостоятельно заявиться на сертификат учета. Получить его можно в любое время и воспользоваться когда угодно. Сертификат представляет собой запись в едином реестре в системе «Навигатор дополнительного образования», — рассказала начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования мэрии Юлия Лигостаева.

В Новосибирске 220 тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет, услугой уже воспользовались более 36 тысяч родителей. Система предполагает наличие двух сертификатов — сертификат учёта и сертификат персонифицированного финансирования.

По плану внедрение системы должно завершиться к 1 сентября, но из-за эпидемиологической обстановки сроки могут сдвинуться.