Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM В Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё четыре пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 14 августа.

Так, за сутки зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Это трое мужчин в возрасте от 58 до 88 лет и 92-летняя женщина. Новые жертвы COVID-19 входили в так называемую зону риска, то есть имели сопутствующие заболевания.

За весь период пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончались 278 человек.