Хоршем, , 11:40 — REGNUM За первый час после релиза игры Total War Saga: Troy в магазине Epic Games Store её скачали более миллиона человек. Об это 13 августа сообщили разработчики проекта на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/totalwar/status/1293935352823132160

Раздача Total War Saga: Troy в Epic Games Store завершится сегодня, 14 августа, в 16:00 МСК. Помимо неё, в магазине также можно бесплатно скачать Remnant: From the Ashesи The Alto Collection.

Напомним, Total War Saga: Troy — это игра, сочетающая в себе элементы как пошаговой стратегии, так и стратегии в реальном времени. Разработчиком проекта выступила британская студия Creative Assembly.

