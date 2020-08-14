Москва, , 11:45 — REGNUM Власти Москвы предоставили земельный участок для строительства станции «Щукинская» второй линии Московских центральных диаметров. Об этом сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Со стороны города территория будет предоставлена ОАО «РЖД» в аренду. Сообщается, что на таких условиях компании будет предоставлен целый ряд земельных участков на северо-западе столицы, отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

«Эти участки РЖД планирует задействовать для развития инфраструктуры Рижского направления Московской железной дороги, и, в частности, строительства остановочного пункта МЦД-2 «Щукинская», — заявила Пятова.

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