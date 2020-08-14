Москва, , 11:37 — REGNUM Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил главе Минздрава Михаилу Мурашко обеспечить школьников и студентов бесплатными защитными масками.

«В целях предотвращения развития болезни предлагаю рассмотреть возможность обеспечения школьников и учащихся средних специальных и высших учебных заведений защитными масками до конца 2020 года на безвозмездной основе», — цитирует RT текст обращения парламентария.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, в России 1 сентября в школы пойдут 27 млн детей, их примут 80 тыс. образовательных организаций. Предполагается, что занятия будут проходить в традиционном очном режиме с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

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