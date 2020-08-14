Тверь, , 11:36 — REGNUM 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены на территории Тверской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 14 августа.

«В Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано 3980, за последние сутки 17 человек. 843 изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением», — уточнили в оперативном штабе.

Скончались за минувшие сутки два пациента с подтверждённым заражением, всего жертвами коронавируса в регионе стали уже 165 человек.

Всего за период пандемии в Тверской области заражение коронавирусом подтверждено у 4988 человек, лаборатории региона провели более 152,2 тыс. исследований.