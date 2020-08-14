Москва, , 11:34 — REGNUM Терминал по идентификации личности человека в защитной маске и определению температуры тела создал холдинг «Швабе» Ростеха, сообщили в пресс-службе корпорации.

Холдинг планирует запустить производство терминала уже в 2020 году. Отмечается, что такие устройства могут устанавливаться на входе в метро, аэропорты, торговые центры, поликлиники, школы, детские сады и другие организации.

Терминал может подключаться к системе контроля и управления доступом. В этом случаев при повышенной температуре двери или турникеты будут заблокированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне на Лионском вокзале в Париже установили пять «терминалов здоровья», которые измеряют температуру тела человека.

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