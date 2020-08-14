Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Представители музыкального сервиса Spotify поддержали борьбу Epic Games с Apple. Об этом 14 августа сообщает портал appleinsider.

В Spotify заявили, что Apple слишком долго ставила конкурентов в невыгодное положение, лишая потребителей. Представители сервиса заявили, что они с радостью приветствуют Epic Games в качестве долгожданного союзника в этой борьбе.

Напомним, в 2019 году Spotify подала антимонопольную жалобу на Apple. Тогда представители компании заявляли, что их конкурент искусственно ограничивает развитие инноваций и сильно влияет на итоговый выбор пользователей.

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