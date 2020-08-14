Ростов-на-Дону, , 11:30 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 126 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 14 августа.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 24 городах и районах Ростовской области. Так, 43 носителя инфекции выявили в Ростове-на-Дону, десять — в Шахтах, по девять — в Новочеркасске и Пролетарском районе. Среди новых пациентов — более 22,5% в возрасте старше 66 лет, 10,3% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 14 тыс. 739 человек.