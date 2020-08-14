Нью-Дели, , 11:30 — REGNUM В настоящее время в Индии вакцина Covaxin от коронавируса, которую создала компания Bharat Biotech, успешно проходит первую стадию клинических испытаний. Об этом 14 августа сообщает газета The Economic Times.

«Предварительные результаты показали, что вакцина безопасна. У участников испытаний не наблюдалось побочных эффектов», — приводит издание слова руководителя исследований Савита Верма.

Также он уточнил, что первый этап испытания вакцины будет окончен к концу августа текущего года и что в ходе второго будет устанавливаться эффективность созданной против коронавирусной инфекции вакцины.

Напомним, вакцина Covaxin была разработана компаний Bharat Biotech совместно с Индийским советом медицинских исследований.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 64 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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