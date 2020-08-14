Магас, , 11:26 — REGNUM В СКР назвали мотивы убийства начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Преступление квалифицируется как теракт, совершенный для устрашения сотрудников правоохранительных органов и населения, сообщили 14 августа в пресс-службе Следственного комитета России.

По делу о терроризме проходят 12 членов бандругппы. Им предъявлены обвинения в организации террористического сообщества и участии в нём, а также в совершении террористического акта, повлёкшем умышленное причинение смерти человеку и в незаконном обороте оружия.

Доказано, что преступное сообщество было создано в целях устрашения силовиков и сотрудников правоохраны для того, чтобы они не расследовали преступления участников бандгруппы.

Напомним, глава Центра «Э» Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев был убит в Москве в ноябре 2019 года. Его вместе с братом-врачом расстреляли во дворе жилого многоэтажного дома. Ранее, в январе 2019 года, на него было совершено покушение — машину, в которой, помимо него, находились еще несколько человек, обстреляли. Сам Эльджаркиев тогда не пострадал, был убит один из его спутников.