Токио, 14 августа 2020, 11:25 — REGNUM Энтузиаст с ником Cyanide выпустил модификацию для Dark Souls III, которая увеличивает сложность финального босса игры. Об этом 13 августа сообщил портал PCGamesN.
Модификация Soul of Cinder but Harder увеличивает сложность босса Душа Пепла, ускоряя анимации его атак. Напомним, этот противник и без дополнительных усилений считается самым сильным в Dark Souls III.
Dark Souls III — это ролевой экшен, разработанный японской студией From Software. Игра завоевала популярность, благодаря запоминающейся визуальной стилистике и высокой сложности.
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