Абуджа, , 11:28 — REGNUM В общей сложности 42% опрошенных в Нигерии людей сообщили о потере работы во время пандемии коронавируса, в то время как 79% заявили о потере дохода. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на телефонный опрос Всемирного банка.

«Потрясения, вызванные пандемией, могут привести к тому, что от 13 до 50 миллионов человек будут жить в крайней нищете в странах Африки к югу от Сахары», — сообщается в результатах опроса Всемирного банка.

В Эфиопии 45% городских домохозяйств и 55% сельских, с которыми связались в ходе телефонного опроса, сообщили о потере доходов из-за пандемии.

В Нигерии самая большая численность населения в Африке (около 190 миллионов человек), а Эфиопия имеет вторую по величине численность населения на континенте (около 102 миллионов человек).